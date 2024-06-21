"Ночной кошмар": Фонд Сергея Притулы, Сергей Стерненко и Монобанк запустили новий мегасбор

Благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с monobank и Сергеем Стерненко запустили мегазбор "Ночной кошмар".

Цель - 160 000 000 грн на 1000 приборов ночного видения Armasight PVS-14 Gen-3 (далее ПНВ) для обеспечения Сил Обороны Украины. Сбор будет длиться три дня.

"Экспорт приборов современного поколения Gen.3 строго ограничен страной-производителем - Соединенными Штатами Америки. Он требует получения экспортной лицензии, которую выдает Государственный Департамент США. В тесном взаимодействии с Посольством Украины в США и Военно-Воздушным Атташе по вопросам обороны, фонд получил лицензию на 1 000 приборов по фиксированной цене", - говорит основатель фонда, волонтер Сергей Притула.

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PVS-14 имеют высокую чувствительность и разрешение, компактный и легкий дизайн. Поколение Gen-3 приборов ночного видения позволяет получать четкое яркое изображение в полной темноте.

"Эта оптика позволит нашим штурмовикам кошмарить врага даже глубокой ночью. Не спрячется никто!", - отметил волонтер, блогер Сергей Стерненко.

ПНБ помогут нашим военным выполнять штурмовые, разведывательные, диверсионно-разведывательные операции ночью. Эти приборы могут быть использованы как монокуляры, а также могут быть присоединены к шлему, чтобы обеспечить отличную мобильность и удобство в условиях боевых действий.

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"Пришло время концентрироваться на важных приборах для военных, таких как ПНВ. Хотя это и не звучит так пафосно, как сборы год назад, но практическая ценность сбора - сверхбольшая", - отмечает Олег Гороховский, monobank™.

Напомним: Это - традиционный мегазбор для фонда, который уже третий раз происходит на день рождения основателя.

В 2022 году Фонд Притулы совместно с Игорем Лаченковым, автором телеграмм-канала "Лачен пишет", делали сбор на три Байрактара для Воздушных Сил Украины. За 3 дня было собрано 600 млн грн. Компания "Baykar" была растрогана таким единством украинского народа и передала три борта бесплатно. Собранные же деньги были направлены на покупку спутника и доступа к спутниковым данным созвездия спутников ICEYE.

В 2023 году Благотворительный фонд Сергея Притулы начал сбор "Достанем врага везде!". В течение недели фонду удалось собрать 110,4 млн грн, которые были использованы на приобретение: 7 БПЛА EOS, 1000 FPV-дронов, 20 десантных лодок, 32 грузовиков IVECO Magirus 110-17 и 1 тягача. Вся техника была передана Силам Обороны.

Присоединяйтесь к сбору!

Банка: https://send.monobank.ua/jar/5jeP2fYaga

PayPal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Другое: https://prytu.la/nichnyy-koshmar

Непобедимы, когда объединены!