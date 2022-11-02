Зеленский о планах после победы Украины: Поеду в Крым
Среда, 2 ноября 2022, 15:09
После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.
Источник: интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.
Прямая речь: "Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море".
Детали: На уточнение журналиста, когда это произойдет, Зеленский ответил, что "не зимой". "Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", – сказал глава государства.
У Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.
"Я этого хочу. У нас будет наша победа", – ответил президент.
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