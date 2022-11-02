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Зеленский о планах после победы Украины: Поеду в Крым

"Украинская правда"Среда, 2 ноября 2022, 15:09
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

После победы Украины над Россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Источник: интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.

Прямая речь: "Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море".

Детали: На уточнение журналиста, когда это произойдет, Зеленский ответил, что "не зимой". "Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее", – сказал глава государства.

У Зеленского также спросили, ожидает ли он победу Украины следующим летом.

"Я этого хочу. У нас будет наша победа", – ответил президент.

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Что этому предшествовало:

  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что до конца года Украину ждут "значимые победы".
  • В сентябре в эфире национального телемарафона Буданов заявил, что "достаточно скоро" Украина вернется в оккупированный Крым, и это произойдет с оружием.

Темы: ЗеленскийКрымдеоккупациявойна
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