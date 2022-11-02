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"Шантажисты уступили": ОП о возвращении РФ к зерновой сделке

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 ноября 2022, 15:46
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что "российский шантажист" уступает тому, кто сильнее – это можно наблюдать на примере возвращения РФ к зерновой сделке при посредничестве Турции.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Какой урок из зерновой "османской дипломатии" стоит вынести западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. 

Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы". 

Что этому предшествовало: 

  • После удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе 29 октября Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. 
  • В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов. 
  • На следующий день Путин начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению, а 2 ноября Министерство обороны РФ заявило, что возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.
  • Постоянный представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле Амир Абдулла приветствовал возвращение Москвы к участию в "зерновой инициативе".

Темы: Офис президентазерноТурцияРосcия
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