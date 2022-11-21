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ЧМ-2022 по футболу: европейские сборные отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ

Станислав ПогориловПонедельник, 21 ноября 2022, 13:35
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Футбольные ассоциации 8 европейских сборных отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ-сообщества на Чемпионате мира в Катаре, это связано с позицией ФИФА, которая пригрозила штрафовать и давать желтые карточки, если европейцы выйдут на поле с повязкой "OneLove".

Источник: "Суспільне спорт", BBC

Детали: Европейские сборные Англии, Бельгии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Уэльса и Швейцарии хотели ввести кампанию поддержки ЛГБТ, но перед самым стартом турнира ФИФА предупредила европейские сборные об ответственности.

Вместо этого ФИФА предложила капитанам этих европейских сборных выходить на поле с другим с надписью "No Discrimination" ("Нет - дискриминации").

Что предшествовало: 20 ноября на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур в Катаре состоялась церемония открытия Чемпионата мира-2022 по футболу.

Узнать больше: Сначала Россия, затем Катар. Дальше – КНДР? Как Чемпионат мира-2022 вскрыл коррупцию в ФИФА

Темы: футболЛГБТчемпионат мира
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