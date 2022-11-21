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ЧС-2022 з футболу: європейські збірні відмовились від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 листопада 2022, 13:35
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Футбольні асоціації 8 європейських збірних відмовились від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ- спільноти на Чемпіонаті світу у Катарі, це пов'язано з позицією ФІФА, яка пригрозила штрафувати та давати жовті картки, якщо європейці вийдуть на поле з пов'язкою "OneLove".

Джерело: "Суспільне спорт", BBC

Деталі: Європейські збірні Англії, Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Вельсу та Швейцарії хотіли запровадити кампанію підтримки ЛГБТ, але перед самим стартом турніру ФІФА попередила європейські збірні про відповідальність.

Натомість ФІФА запропонувала капітанам цих європейських збірних виходити на поле з іншим з написом "No Discrimination" ("Ні - дискримінації").

Що було раніше: 20 листопала на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур у Катарі відбулася церемонія відкриття Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Знати більше: Спочатку Росія, потім Катар. Далі – КНДР? Як Чемпіонат світу-2022 викрив корупцію в ФІФА

Теми: футболЛГБТчемпіонат світу
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