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ЧС-2022 з футболу: європейські збірні відмовились від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 листопада 2022, 12:35
ЧС-2022 з футболу: європейські збірні відмовились від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ
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Футбольні асоціації 8 європейських збірних відмовились від капітанських пов'язок на підтримку ЛГБТ- спільноти на Чемпіонаті світу у Катарі, це пов'язано з позицією ФІФА, яка пригрозила штрафувати та давати жовті картки, якщо європейці вийдуть на поле з пов'язкою "OneLove".

Джерело: "Суспільне спорт", BBC

Деталі: Європейські збірні Англії, Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Вельсу та Швейцарії хотіли запровадити кампанію підтримки ЛГБТ, але перед самим стартом турніру ФІФА попередила європейські збірні про відповідальність.

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Натомість ФІФА запропонувала капітанам цих європейських збірних виходити на поле з іншим з написом "No Discrimination" ("Ні - дискримінації").

Що було раніше: 20 листопала на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур у Катарі відбулася церемонія відкриття Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Знати більше: Спочатку Росія, потім Катар. Далі – КНДР? Як Чемпіонат світу-2022 викрив корупцію в ФІФА

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Теми: футболЛГБТчемпіонат світу
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