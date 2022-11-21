Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 22:18
Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Миссия под руководством НАТО KFOR, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове", - отметил Столтенберг.

Реклама:

Сербия и Косово 21 ноября не смогли достичь согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.

ВИДЕО ДНЯ

Глава дипломатии - ЕС Жозеп Боррель предупредил, что неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.

С 21 ноября власти Косово решили штрафовать косовских сербов, чьи автомобили не получили национальных косовских номеров. Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косово решили больше не идти на уступки.

Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожали протестами сразу после первых штрафов.

18 ноября в ЕС предложили лидерам Косово и Сербии срочно еще до 21 ноября приехать в Брюссель на переговоры в попытке избежать кризиса.

Читайте также: В шаге от взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косово

Темы: СербияКосовоНАТОмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сербия
Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: