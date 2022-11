Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

Миссия под руководством НАТО KFOR, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове", - отметил Столтенберг.

Spoke to @JosepBorrellF. We are disappointed that it was not possible to solve the licence plate dispute. Now is the time for responsibility & pragmatic solutions. Escalation must be avoided. @NATO_KFOR remains vigilant.