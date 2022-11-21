Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

Миссия под руководством НАТО KFOR, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове", - отметил Столтенберг.

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Spoke to @JosepBorrellF. We are disappointed that it was not possible to solve the licence plate dispute. Now is the time for responsibility & pragmatic solutions. Escalation must be avoided. @NATO_KFOR remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 21, 2022

Сербия и Косово 21 ноября не смогли достичь согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.

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Глава дипломатии - ЕС Жозеп Боррель предупредил, что неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.

С 21 ноября власти Косово решили штрафовать косовских сербов, чьи автомобили не получили национальных косовских номеров. Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косово решили больше не идти на уступки.

Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожали протестами сразу после первых штрафов.

18 ноября в ЕС предложили лидерам Косово и Сербии срочно еще до 21 ноября приехать в Брюссель на переговоры в попытке избежать кризиса.

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