Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 23:18
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Миссия под руководством НАТО KFOR, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает "Европейская правда".

"Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове", - отметил Столтенберг.

Сербия и Косово 21 ноября не смогли достичь согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.

Глава дипломатии - ЕС Жозеп Боррель предупредил, что неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.

ВИДЕО ДНЯ

С 21 ноября власти Косово решили штрафовать косовских сербов, чьи автомобили не получили национальных косовских номеров. Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косово решили больше не идти на уступки.

Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожали протестами сразу после первых штрафов.

18 ноября в ЕС предложили лидерам Косово и Сербии срочно еще до 21 ноября приехать в Брюссель на переговоры в попытке избежать кризиса.

Читайте также: В шаге от взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косово

Темы: СербияКосовоНАТОмир
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео, обновлено в 20:35В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников

Роналду покинул "Манчестер Юнайтед"

Иран и Украина провели встречу по беспилотникам, которые Тегеран отправляет России

Перестрелка при сдаче в плен: в Украине открыли производство за вероломство россиян

Академик РФ упрекнул украинцев, что они не могут без туалетной бумаги и хамона

Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич

Все новости...
Сербия
Вучич едет на переговоры в Брюссель в день, когда Косово начнет штрафовать за сербские номера
ЕС: Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие
МИД призывает Сербию не разрешать вещание Russia Today, где оправдывают геноцид украинцев
Последние новости
21:40
Иран начал обогащение урана до 60% на втором ядерном объекте
21:27
Netflix "приписал" князя Ярослава Мудрого к РФ: в Минкульте надеются, что не намеренно
21:14
Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО
21:12
ОЭСР прогнозирует замедление мировой экономики в следующем году
21:04
видеоРоссияне вывезли нескольких глав общин Херсонщины на левый берег
21:01
В Симферополе уволенного за песню о "Байрактаре" преподавателя арестовали за "Червону калину" - СМИ
20:41
Где в Украине школьники до сих пор изучают русский язык и литературу: перечень областей
20:35
видео, обновлено в 20:35В Крыму прогремели взрывы: оккупационная власть сообщила об атаке беспилотников
20:30
Убытки "Укрэнерго" из-за российских обстрелов превышают 70 миллиардов
20:28
Украина ожидает извинений Венгрии за скандальный шарф Орбана
Все новости...