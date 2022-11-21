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Столтенберг після провалу перемовин Косова і Сербії: Сили НАТО напоготові

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 22:18
Столтенберг після провалу перемовин Косова і Сербії: Сили НАТО напоготові
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Місія під керівництвом НАТО KFOR, відповідальна за забезпечення стабільності в Косові, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після телефонної розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку щодо номерних знаків. Зараз час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові", - зазначив Столтенберг.

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Сербія і Косово 21 листопада не змогли досягти згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо суперечки про автомобільні номерні знаки.

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Глава дипломатії - ЄС Жозеп Боррель попередив, що невдалі переговори можуть призвести до ескалації ситуації у Косові, й закликав усі сторони уникати цього.

З 21 листопада влада Косова вирішила штрафувати косовських сербів, чиї автомобілі не отримали національних косовських номерів. Вимогу перереєстрації автомобілів Приштина відкладала багато років поспіль через протести косовських сербів, але цього разу у Косові вирішили більше не йти на поступки.

Косовські серби у відповідь почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожували протестами одразу після перших штрафів.  

18 листопада у ЄС запропонували лідерам Косова та Сербії терміново, ще до 21 листопада, приїхати до Брюсселя на переговори у спробі уникнути кризи.

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Теми: СербіяКосовоНАТОсвіт
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