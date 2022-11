Столтенберг після провалу перемовин Косова і Сербії: Сили НАТО напоготові

Місія під керівництвом НАТО KFOR, відповідальна за забезпечення стабільності в Косові, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після телефонної розмови з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розчаровані тим, що не вдалося вирішити суперечку щодо номерних знаків. Зараз час відповідальності та прагматичних рішень. Слід уникати ескалації. Сили НАТО KFOR залишаються напоготові", - зазначив Столтенберг.

