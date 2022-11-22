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Ермак концентрирует на себе госвласть, а приближенные люди получают все больше должностей - Bihus.Іnfo

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 11:41
Фото: ОП

В течение 2021-2022 годов на государственных должностях высокого уровня начали массово оказываться люди так или иначе связанные с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источник: расследование Bihus.info

Детали: Журналисты проекта перечислили государственные должности, которые в последнее время возглавили приближенные к Ермаку люди: бизнес-партнеры, советники, или давние знакомые. В то же время, они отмечают, что сами назначения не свидетельствуют о "чем-то плохом", но важно то, что "в ключевых кабинетах оказываются люди вероятно обязаны рекомендациям" Ермака.

Последними примерами таких назначений стали изменения в наблюдательном совете крупнейшего нефтедобывающего предприятия Украины "Укрнафте". 6 ноября, когда "Укрнафта" перешла в полную собственность государства, а именно Минобороны, в ней изменился наблюдательный совет предприятия. В нем из 5 наблюдателей 2 оказались близкими к Ермаку: юрист Роза Топанова и его советник Андрей Гота

Топанова была юристом в фирме Ермака "Международная юридическая компания", которую тот создал в конце 90-х. Накануне прихода Ермака в политику он с Топановой основали акционерное общество с таким же названием. Топанова отказалась прокомментировать назначение. Она также входит в состав наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" по квоте Кабмина.

Гота же является советником Ермака, а до того возглавлял его Кабинет. Также он возглавлял Комиссию по вопросам помилования при президенте Украины. Гота также не стал комментировать свое последнее назначение в "Укрнафте". Он одновременно входит в наблюдательный совет государственного производителя электричества "Центрэнерго".

Другим примером назначения знакомых Ермака на должности журналисты называют назначение Алексея Резникова на должность министра обороны в конце 2021 года. Но в апреле 2022 года у Резникова появился новый заместитель - Денис Шарапов, давний бизнес-партнер Ермака. "Их исторически связывают три частные компании и одна ОО", пишут журналисты.

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Шарапова назначили руководителем новосозданного Агентства оборонных закупок, которое должно заниматься всеми закупками в Украине в сфере нацбезопасности и обороны. И Резников, и Шарапов заверили журналистов, что многолетнее бизнес-партнерство с Ермаком не имело влияния на его назначение. Сам Шарапов заявил, что много лет почти не общается с Ермаком.

Еще одним показательным назначением журналисты называют назначение весной 2021 года продюсера Артема Колюбаева на должность председателя Совета по господдержке кинематографии, который раздает государственные средства на создание украинского кино. До прихода к власти его с Ермаком объединяла совместная частная компания ООО "Ама вижн", созданная в 2018 году. Колюбаев говорит, что был избран публично во время голосования членов совета и Ермаком он свое назначение "не обсуждал".

Также журналисты называют Андрея Костина - нового генерального прокурора с июля 2022 года - человеком, который обязан Ермаку за получение высокой должности. И Ермак и Костин подтверждали свое давнее знакомство. Кандидатуру Костина Ермак предлагал включить в списки кандидатов в народные депутаты президентской партии "Слуга народа".

Журналистки указывают, что новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный также старый знакомый Ермака. Вместе с нынешним главой Офиса президента Пышный в 2016 году создали ОО "Видчуй", которая занимается помощью людям с нарушением слуха. Пышный также входит в состав группы Ермака-Макфола, которая занимается продвижением санкций в отношении РФ в мире.

Еще один внештатный советник Ермака - Руслан Магомедов - с февраля 2022 года возглавляет Нацкомиссию по ценным бумагам фондового рынка. Именно эта комиссия забрала акции "Укрнафты" и передала их в собственность Минобороны.

Журналисты отмечают, что в Офисе президента отказались отвечать на вопросы, присланные при подготовке материала.    

Темы: Андрей ЕрмакОфис президента
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