Єрмак концентрує на собі держвладу, а наближені люди отримують все більше посад - Bihus.Іnfo

Протягом 2021-2022 років на державних посадах високого рівня почали масово опинятися люди так чи інакше пов’язані із главою Офіса президента Андрієм Єрмаком.

Джерело: розслідування Bihus.info

Деталі: Журналісти проєкту перерахували державні посади, які останнім часом очолили наближені до Єрмака люди: бізнеспартнери, радники, або давні знайомі. Водночас, вони наголошують, що самі призначення не свідчать про "щось погане", а важливим є те, що "у ключових кабінетах опиняються люди ймовірно зобов’язані рекомендаціям" Єрмака.

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Останніми прикладами таких призначень стали зміни в наглядовій раді найбільшого нафтовидобувного підприємства України "Укрнафті". 6 листопада, коли "Укрнафта" перейшла у повну власність держави, а саме Міноборони, в ній змінилася наглядова рада підприємства. У ній із 5 наглядачів 2 близькі до Єрмака: юристка Роза Топанова і його радник Андрій Гота.

Топанова була юристкою у фірмі Єрмака "Міжнародна правнича компанія", яку той створив наприкінці 90-их. Напередодні приходу Єрмака у політику він із Топановою заснували акціонерне товариство із такою ж назвою. Топанова відмовилася прокоментувати призначення. Вона також входить до складу наглядової ради державного "Ощадбанку" за квотою Кабміну.

Гота ж є радником Єрмака, а до того очолював його Кабінет. Також він очолював Комісію з питань помилування при президентові України. Гота також не став коментувати своє останнє призначення в "Укрнафті". Він, водночас, входить до наглядової ради державного виробника електрики "Центренерго".

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Іншим прикладом призначення знайомих Єрмака на посади журналісти називають призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони вкінці 2021 року. Але у квітні 2022 року у Резнікова з’явився новий заступник – Денис Шарапов, давній бізнеспартнер Єрмака. "Їх історично пов’язують три приватні компанії і одна ГО".

Шарапова призначили керівником новоствореної Агенції оборонних закупівель, що повинна займатися усіма закупівлями в Україні у сфері нацбезпеки і оборони. І Резніков, і Шарапов запевнили журналістів, що багаторічний бізнесове партнерство із Єрмаком не мало впливу на його призначення.

Сам Шарапов заявив, що багато років майже не спілкується із Єрмаком.

Ще одним показовим призначенням журналісти називають призначення весною 2021 року продюсера Артема Колюбаєва на посаду голови Ради з держпідтримки кінематографії, що роздає державні кошти на створення українського кіно. До приходу до влади його з Єрмаком поєднувала спільна приватна компанія ТОВ "Ама віжн", створена у 2018 році. Колюбаєв каже, що був обраний публічно під час голосування членів ради і Єрмаком він своє призначення "не обговорював".

Також журналісти називають Андрія Костіна – нового генерального прокурора з липня 2022 року – людиною, що зобов’язана Єрмаку за отримання високої посади. І Єрмак і Костін підтверджували своє давнє знайомство. Кандидатуру Костіна Єрмак пропонував включити у списки кандидатів у народні депутати президентської партії "Слуга народу".

Журналістки вказують, що новий очільник Національного банку України Андрій Пишний також старий знайомий Єрмака. Разом із нинішнім головою Офіса президента Пишний у 2016 році створили ГО "Відчуй", що займається допомогою людям із порушенням слуху. Пишний також входить до складу групи Єрмака-Макфола, що займається просуванням санкцій щодо РФ у світі.

Ще один позаштатний радник Єрмака – Руслан Магомедов – з лютого 2022 року очолює Нацкомісію з цінних паперів фондового ринку. Саме ця комісія забрала акції "Укрнафти" і передала їх у власність Міноборони.

Журналісти наголошують, що в Офісі президента відмовилися відповідати на питаннян, надіслані під час підготовки матеріалу.