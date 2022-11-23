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СБУ нашла у УПЦ МП подозрительных россиян, наличные и литературу для промывки мозгов

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 08:32
СБУ нашла у УПЦ МП подозрительных россиян, наличные и литературу для промывки мозгов
фото СБУ

Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России во время мероприятий по безопасности в помещениях УПЦ МП 22 ноября.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Накануне спецслужба проводила контрразведывательные мероприятия на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине.

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Сообщается, что во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа, отмечают в СБУ. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, которые находились на территории объектов.

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Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или же имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. Сейчас по ним осуществляется углубленная проверка, сообщает спецслужба.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван".

Он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании "ANTVAN GROUP" - гражданина РФ Орлова А.В., который владел в Украине рядом земельных участков и заведений общественного питания. Сейчас это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Кроме того, во время мероприятий по безопасности было обнаружено:

- пророссийскую литературу, которая используется во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

- наличные на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов США и несколько тысяч российских рублей.

 
 
 
 

Отмечается, что указанные меры безопасности происходили в рамках действующего законодательства.

Темы: СБУцерковьУПЦ МПобыски
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