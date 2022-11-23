Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 08:32
СБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків
фото СБУ

Служба безпеки України знайшла проросійську літературу, мільйони готівки і "сумнівних" громадян Росії під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ МП 22 листопада.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Напередодні спецслужба проводила контррозвідувальні заходи на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Реклама:
 

Повідомляється, що у взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Більше 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, в тому числі з використанням поліграфа, зазначають в СБУ. Серед них були не тільки громадяни України, а й іноземці, в тому числі громадяни РФ, які перебували на території об’єктів.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка, повідомляє спецслужба.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван".

Він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештоване в межах кримінального провадження.

Крім того, під час безпекових заходів було виявлено:

- проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "руського міра";

- готівку на загальну суму понад 2 мільйонів гривень, більше 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів.

 
 
 
 

Наголошується, що вказані безпекові заходи відбувалися в межах чинного законодавства.

Передісторія:

Теми: СБУцеркваУПЦ МПобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
СБУ
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: