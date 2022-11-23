СБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків

Служба безпеки України знайшла проросійську літературу, мільйони готівки і "сумнівних" громадян Росії під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ МП 22 листопада.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Напередодні спецслужба проводила контррозвідувальні заходи на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

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Повідомляється, що у взаємодії зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

Більше 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, в тому числі з використанням поліграфа, зазначають в СБУ. Серед них були не тільки громадяни України, а й іноземці, в тому числі громадяни РФ, які перебували на території об’єктів.

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Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка, повідомляє спецслужба.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван".

Він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештоване в межах кримінального провадження.

Крім того, під час безпекових заходів було виявлено:

- проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "руського міра";

- готівку на загальну суму понад 2 мільйонів гривень, більше 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Наголошується, що вказані безпекові заходи відбувалися в межах чинного законодавства.

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