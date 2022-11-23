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В УПЦ МП назвали "провокацией" молитвы за Россию в Лавре 

Виктория Рощина, Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 21:16
В УПЦ МП назвали провокацией молитвы за Россию в Лавре 
Скриншот

Видео о молитве "за Россию" в Киево-Печерской Лавре в УПЦ МП назвали "провокацией" и добавили, что в этом должны разобраться правоохранители.

Источник: глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент

Прямая речь: "На сколько я знаю, автор публикации видео в социальных сетях ранее отказывался предоставить свое устройство, на котором осуществлял запись, для подтверждения его подлинности.

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Официальные представители Лавры уже отмечали, что на распространенной видеозаписи не зафиксировано присутствие священников или церковных певчих и к таким песнопениям духовенство Лавры не причастно...

Это происходит хотя бы из того факта, что в Лавре богослужения совершаются не на русском, а на церковнославянском языке. А то, о ком и о чем на самом деле ежедневно молятся монахи, убедительно видно из трансляций лаврского богослужения во время ежедневной молитвы за прекращение войны, которую ведет Россия против нашего государства, а также просьб к Богу о благословении и заступничестве для украинской власти и украинского войска".

Детали: Климент добавил, что многие прихожане Лавры сейчас воюют на фронте за Украину.

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На закрытом заседании Синода УПЦ МП 23 ноября, по словам Климента, был принят ряд важных кадровых решений.

Прямая речь: "Синод уволил с должностей и почислил за штат нескольких архиереев, которые неподобающе выполняли свои пастырские обязанности по отношению к вверенным им епархиям во время пребывания этих территорий под российской оккупацией.

Члены Синода обнародовали обращение, в котором еще раз подчеркнули - Украинская православная церковь осуждает войну, которую начала Российская Федерация против Украины и последовательно выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства.

В обращении подчеркнуто, что многие епископы и священники, которые не эвакуировались, а остались со своей паствой, часто рискуют даже своей жизнью, помогая гражданам Украины, которые оказались под оккупацией, выжить в нечеловеческих условиях. Поэтому недопустимо в отношении них выдвигать безосновательные и ничем не доказанные обвинения".

Напомним:

  • 22 ноября Служба безопасности Украины вместе с полицией осуществляли контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры в столице и нескольких монастырях УПЦ (МП) в регионах. По факту проверки в спецслужбе заявили об изъятых миллионах наличных, о российской литературе и пребывании на территории подозрительных лиц с документами РФ и элементами подделки украинских.
  • Ранее в сети появилось видео, где якобы верующие УПЦ в Лавре поют песни о России. Это возмутило украинцев, а в Лавре заявили, что священника, который в то время нес службу - отстранили.

Темы: УПЦ МПКиевРосcиявойна
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