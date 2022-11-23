В УПЦ МП назвали "провокацией" молитвы за Россию в Лавре 

Видео о молитве "за Россию" в Киево-Печерской Лавре в УПЦ МП назвали "провокацией" и добавили, что в этом должны разобраться правоохранители.

Источник: глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент

Прямая речь: "На сколько я знаю, автор публикации видео в социальных сетях ранее отказывался предоставить свое устройство, на котором осуществлял запись, для подтверждения его подлинности.

Официальные представители Лавры уже отмечали, что на распространенной видеозаписи не зафиксировано присутствие священников или церковных певчих и к таким песнопениям духовенство Лавры не причастно...

Это происходит хотя бы из того факта, что в Лавре богослужения совершаются не на русском, а на церковнославянском языке. А то, о ком и о чем на самом деле ежедневно молятся монахи, убедительно видно из трансляций лаврского богослужения во время ежедневной молитвы за прекращение войны, которую ведет Россия против нашего государства, а также просьб к Богу о благословении и заступничестве для украинской власти и украинского войска".

Детали: Климент добавил, что многие прихожане Лавры сейчас воюют на фронте за Украину.

На закрытом заседании Синода УПЦ МП 23 ноября, по словам Климента, был принят ряд важных кадровых решений.

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Прямая речь: "Синод уволил с должностей и почислил за штат нескольких архиереев, которые неподобающе выполняли свои пастырские обязанности по отношению к вверенным им епархиям во время пребывания этих территорий под российской оккупацией.

Члены Синода обнародовали обращение, в котором еще раз подчеркнули - Украинская православная церковь осуждает войну, которую начала Российская Федерация против Украины и последовательно выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства.

В обращении подчеркнуто, что многие епископы и священники, которые не эвакуировались, а остались со своей паствой, часто рискуют даже своей жизнью, помогая гражданам Украины, которые оказались под оккупацией, выжить в нечеловеческих условиях. Поэтому недопустимо в отношении них выдвигать безосновательные и ничем не доказанные обвинения".

Напомним: