Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В УПЦ МП назвали "провокацією" молитви за Росію в Лаврі 

Вікторія Рощина, Альона Мазуренко Середа, 23 листопада 2022, 21:16
В УПЦ МП назвали провокацією молитви за Росію в Лаврі 
Скриншот

Відео щодо молитви "за Росію" у Києво-Печерській Лаврі в УПЦ МП назвали "провокацією" та додали, що в цьому мають розібратися правоохоронці.

Джерело: голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент

Пряма мова: "На скільки я знаю, автор публікації відео у соціальних мережах раніше відмовлявся надати свій пристрій, на якому здійснював запис, для підтвердження його автентичності.

Реклама:

Офіційні представники Лаври вже наголошували, що на розповсюдженому відеозапису не зафіксовано присутності священиків чи церковних півчих і до таких піснеспівів духовенство Лаври не причетне...

Це походить хоча б з того факту, що у Лаврі богослужіння звершуються не російською, а церковнослов’янською мовою. А те, про кого і про що насправді щоденно моляться монахи, переконливо видно з трансляцій лаврського богослужіння під час щоденної молитви за припинення війни, котру веде Росія проти нашої держави, а також прохань до Бога про благословення і заступництво для української влади і українського війська".

Деталі: Климент додав, що чимало прихожан Лаври наразі воюють на фронті за Україну.

ВІДЕО ДНЯ

На закритому засіданні Синоду УПЦ МП 23 листопада, за словами Климента, було ухвалено ряд важливих кадрових рішень.

Пряма мова: "Синод звільнив з посад та почислив за штат кількох архієреїв, які неналежно виконували свої пастирські обов’язки по відношенню до ввірених їм єпархій в час перебування цих територій під російською окупацією.

Члени Синоду оприлюднили звернення у якому вкотре наголосили - Українська православна церква засуджує війну, яку розпочала Російська Федерація проти України і послідовно виступає за збереження суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави.

У зверненні підкреслено, що багато єпископів і священиків, які не евакуювалися, а залишилися зі своєю паствою, часто ризикують навіть своїм життям, допомагаючи громадянам України, котрі опинилися під окупацією, вижити в нелюдських умовах. Тому неприпустимо щодо них висувати безпідставні і нічим не доведені звинувачення".

Нагадаємо:

  • 22 листопада Служба безпеки України разом з поліцією здійснювали контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської Лаври у столиці та декількох монастирях УПЦ (МП) в регіонах. За фактом перевірки в спецслужбі заявили про вилучені мільйони готівки, про російську літературу та перебування на території підозрілих осіб з документами РФ та елементами підробки українських.
  • Раніше у мережі з'явилося відео, де нібито віряни УПЦ в Лаврі співають пісні про Росію. Це обурило українців, а в Лаврі заявили, що священника, який на той час ніс службу - відсторонили.
  • Голова СБУ Василь Малюк заявив, що матеріали вже вивчає Служба безпеки. Згодом українська спецслужба відкрила кримінальне провадження через російську пропаганду, яка звучала на території Києво-Печерської Лаври.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

Теми: УПЦ МПКиївРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: