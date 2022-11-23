В УПЦ МП назвали "провокацією" молитви за Росію в Лаврі 

Відео щодо молитви "за Росію" у Києво-Печерській Лаврі в УПЦ МП назвали "провокацією" та додали, що в цьому мають розібратися правоохоронці.

Джерело: голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент

Пряма мова: "На скільки я знаю, автор публікації відео у соціальних мережах раніше відмовлявся надати свій пристрій, на якому здійснював запис, для підтвердження його автентичності.

Офіційні представники Лаври вже наголошували, що на розповсюдженому відеозапису не зафіксовано присутності священиків чи церковних півчих і до таких піснеспівів духовенство Лаври не причетне...

Це походить хоча б з того факту, що у Лаврі богослужіння звершуються не російською, а церковнослов’янською мовою. А те, про кого і про що насправді щоденно моляться монахи, переконливо видно з трансляцій лаврського богослужіння під час щоденної молитви за припинення війни, котру веде Росія проти нашої держави, а також прохань до Бога про благословення і заступництво для української влади і українського війська".

Деталі: Климент додав, що чимало прихожан Лаври наразі воюють на фронті за Україну.

На закритому засіданні Синоду УПЦ МП 23 листопада, за словами Климента, було ухвалено ряд важливих кадрових рішень.

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Пряма мова: "Синод звільнив з посад та почислив за штат кількох архієреїв, які неналежно виконували свої пастирські обов’язки по відношенню до ввірених їм єпархій в час перебування цих територій під російською окупацією.

Члени Синоду оприлюднили звернення у якому вкотре наголосили - Українська православна церква засуджує війну, яку розпочала Російська Федерація проти України і послідовно виступає за збереження суверенітету, незалежності і територіальної цілісності нашої держави.

У зверненні підкреслено, що багато єпископів і священиків, які не евакуювалися, а залишилися зі своєю паствою, часто ризикують навіть своїм життям, допомагаючи громадянам України, котрі опинилися під окупацією, вижити в нелюдських умовах. Тому неприпустимо щодо них висувати безпідставні і нічим не доведені звинувачення".

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