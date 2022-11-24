Кремль не отступил от цели контролировать Украину, но завуалировал ее – ISW

Президент России Владимир Путин до сих пор стремится восстановить контроль над Украиной, хотя и декларирует стремление к переговорам о мире, балансирование в риторике раздражает его сторонников.

Источник: Institute for Study of War (ISW)

Дословно: "Кремль не отступил от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной, но, скорее, частично старается завуалировать цели России, чтобы ввести в заблуждение западные страны и заставить Украину искать мира".

Реклама:

Детали: Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что смена нынешнего правительства в Украине не является целью российской "специальной военной операции" в Украине, отметив, что президент России Владимир Путин "уже говорил об этом".

26 октября Путин заявил, что Украина "потеряла свой суверенитет" и полностью перешла под контроль НАТО.

В своем выступлении в дискуссионном клубе "Валдай" 27 октября Путин снова отверг суверенитет Украины, отметив, что Россия "создала" Украину и что "единственной реальной гарантией украинского суверенитета" может быть только Россия.

ВИДЕО ДНЯ

Путин также последовательно отстаивает свой тезис о том, что Украина является нацистским государством, которое должно быть "денацифицировано".

Дословно: "Требования Путина равносильны требованию изменения режима в Киеве, даже если он прямо не призывает к этому в своих недавних заявлениях. Тот факт, что Песков ссылается на эти комментарии Путина, делает очень сомнительным любое серьезное отступление от российских целей в комментариях Пескова.

Затуманивание Кремлем своих целей, которое, вероятно, рассчитано на западную аудиторию, тем не менее, сбивают с толку российских поклонников войны.

Заявление Пескова, вероятно, имело целью смягчить последствия провоенного выступления вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, заявившего, что Россия может нормализовать отношения с Украиной только после капитуляции украинского правительства. Эти два противоположных заявления смутили провоенное сообщество.

Один из милблогеров, связанный с "Группой Вагнер", в ответ на заявление Пескова саркастически заметил, что Россия бесцельно ведет войну без четкой цели".

Детали: ISW и ранее сообщала о подобных реакциях на решение Кремля обменять украинских военнопленных из Мариуполя, которых кремлевские чиновники и пропагандисты очернили как "нацистов" и "военных преступников".

Между тем, известные российские политики продолжают продвигать откровенно геноцидную риторику в отношении Украины, отмечают американские аналитики института.

Депутат Московской городской думы и прокремлевский журналист Андрей Медведев 23 ноября опубликовал в Telegram-канале длинную тираду, в которой категорически отрицал существование украинской нации, сведя украинскую идентичность к "политической ориентации".

Медведев назвал Украину языческим культом смерти, поклоняющимся казням заключенных, и призвал к полной "ликвидации украинской государственности в ее нынешнем виде".

"Эта риторика является откровенно уничтожающей и дегуманизирующей и призывает к ведению геноцидной войны против украинского государства и его народа, что, в частности, пронизало дискурс на самом высоком уровне российского политического мейнстрима", – констатирует ISW.

Институт напоминает, что "Путин также использовал подобный геноцидный язык таким образом, который принципиально несовместим с призывами к переговорам".

Между тем "нерешительность Кремля публично заявить о полной преданности крайней националистической идеологии и войне", по наблюдению ISW, вызывает удивление пропагандистов. "Эксперты" на российском государственном телешоу отрицали утверждение пропагандиста Владимира Соловьева о том, что Херсонская область полностью российская и что это оправдывает применение ядерного оружия.

ISW также ранее сообщала, что российский крайний националистический идеолог Александр Дугин обвинил Путина в том, что он не полностью предан провоенной идеологии.

Дословно ISW: "Путин в целом пытался сбалансировать крайние националистические тезисы, чтобы заручиться поддержкой националистически настроенного сообщества, и более умеренный нарратив, чтобы сохранить поддержку остальной части российского населения.

Российские военные неудачи и растущие жертвы, которых Путин требует от российского народа для продолжения своего губительного вторжения, приводят к тому, что его намеренное затуманивание целей войны и попытки риторического баланса становятся все более резкими, потенциально подпитывая недовольство в критически важных избирательных округах".