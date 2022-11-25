Министр обороны Британии посоветовал Украине сохранить динамику наступления зимой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал украинской армии сохранить динамику наступления в зимний период, использовав свое преимущество над врагом.

Источник: Уоллес в интервью The Daily Beast

Прямая речь: "Учитывая преимущество, которое украинцы имеют в подготовке, технике и качестве личного состава над деморализованными, плохо обученными, плохо оснащенными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы".

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Детали: Воллес отметил, что ВСУ получили от международного сообщества 300 тыс. комплектов зимней одежды, которые являются важной необходимостью для зимнего наступления.

Он также указал на плохое обеспечение российской армии.

"Российское подразделение недавно было развернуто без еды, без носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофически для человека, который идет в поле... У русских есть масштабы, но они не очень хорошие. Ну, большинство хороших погибли", – сказал британский министр обороны.