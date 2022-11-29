США в НАТО разъяснили позицию относительно непризнания России государством-спонсором терроризма

США пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для России в виде санкций и экспортных ограничений.

Об этом рассказала посол США в НАТО Джулианн Смит во время брифинга для прессы в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это на самом деле пока не нужно, и, на самом деле, может быть контрпродуктивно в том плане, что это может повредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине, или вывозить определенное количество зерна из Украины", - отметила Смит отвечая на вопрос прессы в понедельник.

Смит отметила, что по этой причине, "Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных санкций, чтобы увеличивать давление на Путина и его правительство, режим в Москве, а также давить на экономику и фактически запрещать российской армии продвигаться и создавать новые возможности в этой войне".

Напомним, 23 ноября Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.