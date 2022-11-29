Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США в НАТО разъяснили позицию относительно непризнания России государством-спонсором терроризма

"Европейская правда"Вторник, 29 ноября 2022, 07:45

США пока не считают полезным признание России в качестве государства-спонсора терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для России в виде санкций и экспортных ограничений. 

Об этом рассказала посол США в НАТО Джулианн Смит во время брифинга для прессы в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Думаю, вы слышали комментарии президента Байдена и других в администрации. Ощущение в Вашингтоне в том, что это на самом деле пока не нужно, и, на самом деле, может быть контрпродуктивно в том плане, что это может повредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине, или вывозить определенное количество зерна из Украины", - отметила Смит отвечая на вопрос прессы в понедельник.

Реклама:

Смит отметила, что по этой причине, "Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных санкций, чтобы увеличивать давление на Путина и его правительство, режим в Москве, а также давить на экономику и фактически запрещать российской армии продвигаться и создавать новые возможности в этой войне".

Напомним, 23 ноября Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАНАТОРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
Все новости...
Реклама: