Оккупанты не прекращают обстрелы Херсона, сосредотачивают силы для наступления на 2 направлениях - Генштаб

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, не прекращают артиллерийские обстрелы Херсона.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики ведут обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах 13 населенных пунктов Донецкой области.

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На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения противника ведут демонстрационные и провокационные действия на российско-украинской границе. Враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Янжуловка, Николаевка, Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник продолжает удерживать группировку своих войск. Осуществил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огирцево, Волчанск, Бударки, Амбарное Харьковской области. В районах населенных пунктов Зеленое и Бударки противник применил ударные беспилотные летательные аппараты.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское Луганской области, а также Ямполовка, Торское, Озерное Донецкой области.

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На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии различных типов позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны Украины и районов населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Дорожнянка, Чаривне, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Времеевка, Красное Херсонской области. В районе населенных пунктов Новополь и Времиевка Донецкой области противник применил ударный БПЛА.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Также за сутки противник нанес ракетный удар по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка Харьковской области, совершил 26 авиационных ударов и 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск.

Сообщается, что авиация ВСУ за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, позиции зенитно-ракетного комплекса российских оккупантов.