Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и востоку – Энергоатом

Российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.

Источник: пресс-служба "Энергоатома"

Дословно: "В ближайшее время они (российские оккупанты - ред.) будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса".

Что этому предшествовало: Утром 3 ноября стало известно, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

Напомним: