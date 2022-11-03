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Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и востоку – Энергоатом

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 08:52
Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и востоку – Энергоатом
ЗАЕС, ФОТО С САЙТА ГУР

Российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.

Источник: пресс-служба "Энергоатома"

Дословно: "В ближайшее время они (российские оккупанты - ред.) будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса".

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Что этому предшествовало: Утром 3 ноября стало известно, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. 

Напомним: 

  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта. Но ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети Украины после обстрелов со стороны РФ.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

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Темы: ЗАЭСэнергетикаКрымДонбасс
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