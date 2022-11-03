Тихановская: В армии Беларуси нет антиукраинских настроений, нападение маловероятно

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что в армии Беларуси нет антиукраинских настроений, и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко об этом знает, поэтому нападение на Украину маловероятно.

Источник: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью УП

Прямая речь: "Уже тогда (в феврале - ред.) было понятно, что в белорусской армии нет антиукраинских настроений. Белорусские солдаты не мотивированы идти воевать против украинцев.

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Более того, они прекрасно понимали, что они не опытны в военных действиях, они будут использованы как пушечное мясо. А Лукашенко понял эти настроения в армии. Сейчас крайне маловероятно, что такой приказ может быть отдан. Хотя под давлением, конечно, Лукашенко это может сделать".

Детали: По ее мнению, даже если приказ отдадут, белорусы не будут воевать, а будут сдаваться в плен или бежать сразу.

В то же время Тихановская считает, что режим Лукашенко уже официально вступил в войну с Украиной. Однако введение военных Беларуси на территорию Украины было более вероятным в феврале, чем сейчас.

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Она подчеркнула, что для России важно, чтобы украинцы относились к белорусам с такой же ненавистью, как и к русским. Тихановская отметила, что Россия создает образ "внешнего врага" в лице Украины, а Лукашенко при этом выглядит как "спаситель".

Напомним: