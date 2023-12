Британская разведка: Нападение из Беларуси маловероятно, оттягивают силы ВСУ на север

В разведке Великобритании сейчас считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 21 октября.

В нем напоминают, что в середине октября Александр Лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.

"Впрочем, по состоянию на сейчас маловероятно, что Россия уже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск", – отмечает британская разведка.

"РФ вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине. Белорусская армия, скорее всего, сохраняет минимальную способность осуществлять комплексные операции", – констатирует она.

"Поэтому эти объявления могут быть попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ", – резюмируется в обзоре.

