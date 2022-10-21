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Британская разведка: Нападение из Беларуси маловероятно, оттягивают силы ВСУ на север

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 09:08

В разведке Великобритании сейчас считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 21 октября.

В нем напоминают, что в середине октября Александр Лукашенко анонсировал развертывание группировки на 70 тысяч белорусских и до 15 тысяч российских войск, а впоследствии Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.

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"Впрочем, по состоянию на сейчас маловероятно, что Россия уже перебросила в Беларусь значительное количество дополнительных войск", – отмечает британская разведка. 

"РФ вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине. Белорусская армия, скорее всего, сохраняет минимальную способность осуществлять комплексные операции", – констатирует она. 

"Поэтому эти объявления могут быть попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ", – резюмируется в обзоре.

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В обзоре 20 октября британская разведка рассказала, что в высшем руководстве России серьезно думают об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей.

Темы: войнаБеларусьРосcияразведка
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