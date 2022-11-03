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Для подготовки нападения c Беларуси нужно не менее 2-3 месяцев – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 12:39
Алексей Громов на брифинге 3 ноября

На формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо минимум 2-3 месяца. 

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 3 ноября

Прямая речь: "В настоящее время перемещение (военных РФ в Беларусь - ред.) осуществляется за счет мобилизованных. Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих. В течение ближайших недель это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца".

Детали: Громов добавил, что Россия пытается отвлечь внимание Украины и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север, к Беларуси.

По его словам, происходит переброска с российской территории в основном подразделений первой танковой армии и второй мотострелковой дивизии, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси.

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В частности, в течение октября перемещено около полутора тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов и более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

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Он отметил, что "особую роль" отводят авиабазе в населенном пункте Лугинец, Брестская область, где размещаются иранские беспилотники, а также определенное количество их операторов.

"Наши подразделения готовы к любым действиям со стороны противника. Ситуация контролируемая и вполне стабильная", – сказал Громов, добавив, что в настоящее время переброска техники и военных в Беларусь никак не влияет на Украину.

Напомним: 

  • В октябре в МИД Украины сообщили, что Беларусь вызвала украинского посла и обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории Беларуси. МИД считает это возможной частью российского плана провокации.
  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас связал обвинения Беларусью Украины в якобы подготовке нападения с изменением тактики России в полномасштабной войне.
  • В разведке Великобритании пока считают маловероятным новое вторжение в Украину с территории Беларуси в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск.

Темы: БеларусьГенштабвойна
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