Для подготовки нападения c Беларуси нужно не менее 2-3 месяцев – Генштаб

На формирование ударной группировки для нападения на Украину из Беларуси необходимо минимум 2-3 месяца.

Источник: заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 3 ноября

Прямая речь: "В настоящее время перемещение (военных РФ в Беларусь - ред.) осуществляется за счет мобилизованных. Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих. В течение ближайших недель это не ожидается. Мы считаем, это может быть не ранее чем через 2-3 месяца".

Детали: Громов добавил, что Россия пытается отвлечь внимание Украины и заставить оттянуть украинские войска с востока и юга на север, к Беларуси.

По его словам, происходит переброска с российской территории в основном подразделений первой танковой армии и второй мотострелковой дивизии, которые размещаются на основных военных полигонах Беларуси.

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В частности, в течение октября перемещено около полутора тысяч железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов и более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

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Он отметил, что "особую роль" отводят авиабазе в населенном пункте Лугинец, Брестская область, где размещаются иранские беспилотники, а также определенное количество их операторов.

"Наши подразделения готовы к любым действиям со стороны противника. Ситуация контролируемая и вполне стабильная", – сказал Громов, добавив, что в настоящее время переброска техники и военных в Беларусь никак не влияет на Украину.

Напомним: