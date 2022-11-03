Это может быть провокация: В ВСУ прокомментировали исчезновение флага РФ со здания Херсонской ОГА
Это может быть провокация: Гуменюк об исчезновении флага РФ из здания Херсонской ОГА
Исчезновение российского триколора из здания облгосадминистрации в Херсоне может быть информационный вбросом для создания впечатления, что оккупанты покидают населенные пункты на юге Украины.
Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Прямая речь: "Это может быть проявление провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая, что они давно готовились к уличным боям, на то, как они располагают свои подразделения, мы отдаем себе отчет в запланированной тактике действий и не стоит спешить радоваться. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск".
Детали: По словам Гуменюк, несмотря на то, что враг создает эффект тотальной эвакуации, украинские силы обороны отслеживают на временно оккупированных россиянами территориях военные маневры, чтобы "создать для себя какую-то правильно построенную оборону".
Она отметила, что в Херсоне остаются российские регулярные подразделения, переодетые в гражданскую одежду. "Они продолжают заселяться не только в областном центре, но и в других населенных пунктах в дома поехавших людей", - рассказала Гуменюк.
Предыстория:
- Утром 3 ноября первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский и местные СМИ сообщили, что из здания облгосадминистрации в Херсоне исчез флаг РФ.
- По данным Главного управления разведки МОУ, коллаборантов и представителей оккупационной администрации в Херсонской области переселяют на Арабатскую Стрелку, глубже в оккупационный "тыл".