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Если Путин поедет на саммит G20, Украина в нем участвовать не будет - Зеленский

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 17:59
владимир зеленский, Getty Images

Украина откажется от участия в саммите G-20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, чьи слова передает "Укринформ"

Прямая речь: "Не слежу за участием других в саммите G-20. Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем".

Детали: Зеленский отметил, что во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украина снова получила приглашение на саммит G20.

Прямая речь: "В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим - тут несколько дней осталось", - сказал президент.

Что этому предшествовало:

  • В конце октября, выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин заявил, что не исключает возможность своего визита на саммит G20 на Бали, но еще "подумает".

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Темы: ЗеленскийПутинмир
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