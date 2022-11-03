Если Путин поедет на саммит G20, Украина в нем участвовать не будет - Зеленский

Украина откажется от участия в саммите G-20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, чьи слова передает "Укринформ"

Прямая речь: "Не слежу за участием других в саммите G-20. Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем".

Детали: Зеленский отметил, что во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украина снова получила приглашение на саммит G20.

Прямая речь: "В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим - тут несколько дней осталось", - сказал президент.

Что этому предшествовало:

В конце октября, выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин заявил, что не исключает возможность своего визита на саммит G20 на Бали, но еще "подумает".