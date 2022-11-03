Нардеп получила подарки на 20 миллионов: суд обязал открыть производство

Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения нардепа от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой.

Источник: глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram

Дословно: "Сегодня ВАКС поддержал нашу (ЦПК – ред.) жалобу и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело в отношении возможного незаконного обогащения нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Суд обязал Костина зарегистрировать производство, и это постановление обжалованию не подлежит. Кроме того, генпрокурора обязали сообщить суду о выполнении решения".

Детали: Как рассказал Шабунин, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

"Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", - отметил глава ЦПК.

Он напомнил, что умышленное невыполнение решения суда или препятствование его исполнению предусматривает лишение свободы (ст.382 УК).

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После открытия производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов, изложенных в заявлении ЦПК.

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