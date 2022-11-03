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Глава Пентагона: Верю в то, что Украина деоккупирует Херсон

"Европейская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 18:23
Глава Пентагона: Верю в то, что Украина деоккупирует Херсон
ллойд остин, Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что украинские войска могут отвоевать оккупированное Россией правобережье Херсонской области, включая административный центр.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Остин заявил на пресс-конференции в четверг.

"Относительно вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать", - сказал глава Пентагона.

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"Мы знаем, что они прибегали к методичным и крайне эффективным усилиям по отвоевыванию их суверенной территории. Думаю, они в дальнейшем продолжат давление, пока не установят контроль над территорией на правом берегу реки", - добавил он.

До сих пор американские чиновники старались избегать столь оптимистичных оценок относительно контрнаступления украинских сил в Херсонской области, которое продолжается с сентября. Они прозвучали на фоне утверждений об эвакуации гражданского населения и российских сил с правобережья Херсонщины.

Напомним, 27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.

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Ранее в четверг стало известно, что в Херсоне из здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации.

Как сообщалось, британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района.

Темы: СШАУкраинаХерсоноккупация
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