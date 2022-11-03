Россия подготовилась к отступлению из Херсона - западный чиновник

Россия подготовила почву для вывода своих войск из Херсона - крупнейшего украинского города, который ее войска оккупировали со времени полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

Об этом в разговоре со СМИ в четверг заявил высокопоставленный западный чиновник, сообщает "Европейская правда".

По его словам, за последние пару недель украинская армия достигла "впечатляющих" успехов в кампании по возвращению территории, оккупированной российскими силами. Они же взамен были вынуждены перейти к более оборонительной позиции; кроме того, им "критически не хватает боеприпасов".

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"Мы уверены в наших высказанных ранее предупреждениях относительно перспектив отхода российских военных с их херсонского плацдарма. План почти точно разрабатывался очень заранее", - цитирует западного чиновника Politico.

Россия, как считается, временно усилила свои силы под Херсоном для прикрытия отступления на восточный берег Днепра, а также приказала гражданскому населению эвакуироваться из оккупированных ею районов Херсонщины на западном берегу.

Напомним, 27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.

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Ранее в четверг стало известно, что в Херсоне из здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации.

Как сообщалось, британская разведка считает, что выезд населения и вывоз останков Потемкина из Херсона предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района.