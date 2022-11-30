Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне понесли потери в Запорожской области, наносят там удары – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 30 ноября 2022, 18:34
Военная техника в действии, фото Генштаба ВСУ

В 280-й день широкомасштабной войны российские войска нанесли удары по пгт Камышеваха и селу Белогорье в Запорожской области, в других населенных пунктах этой области они потеряли около 100 военных и 5 единиц военной техники.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника 30 ноября 

Дословно ГШ ВСУ: "Противник сосредоточивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, осуществляет инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций, на Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.

За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Осуществили 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорье Запорожской области. Кроме того обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон".

Детали: Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать воинские подразделения в приграничных районах Белгородской области РФ. Обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Глубокое, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Петро-Ивановка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Первомайское, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Дружелюбовка Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка в Луганской.

На Бахмутском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клещеевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Огневому поражению из танков и артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельске, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Артиллерийскому огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области. Под непосредственное огневое поражение попал город Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг ведет позиционную оборону. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских войск. Враг не прекращает обстрелов пригородов и города Херсон.

Дословно: "Подтверждено поражение подразделений противника в Запорожской области в течение 28-29 ноября этого года. Так, в районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожено 5 единиц военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника и важный объект оккупантов".

Темы: Запорожская областьвойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

НАБУ и САП взялись за махинации с жильем экс-нардепа ОПЗЖ

Киевлянам объяснили, почему чаще происходят аварии в электросетях

Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ

Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны

Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Все новости...
Запорожская область
В Запорожской области "горячо": россияне перемещают больницу из Пологов в Мариуполь – Федоров
Россияне повредили газораспределительный пункт возле Запорожья
ВСУ повредили мост возле Старобогдановки, по нему россияне доставляли оружие
Последние новости
21:14
Более половины жителей Херсона снова со светом
21:00
Байден и Макрон осудили войну РФ, обещают Украине больше ПВО и помощь с энергетикой
20:52
Жители Керчи обеспокоены звуками выстрелов – СМИ
20:46
Парламент Молдовы продлил чрезвычайное положение из-за войны в Украине еще на 60 дней
20:44
фото, видеоВ оккупированном Мариуполе – длинные очереди за электрообогревателями
20:42
Кулеба рассказал, что было в письмах с угрозами, направленных украинским посольствам
20:41
В пятницу в Киеве – экстренные отключения света, объемы близки к плановым
20:36
После паузы на выходных противник увеличил полеты тактической авиации - Воздушные силы
20:27
Парламент Чехии окончательно одобрил обучение украинских военных в стране
20:19
Представители "Росатома" на ЗАЭС присваивают зарплаты украинского персонала – разведка
Все новости...