В пятницу Twitter начнет сокращение работников – СМИ

Компания Twitter сообщит сотрудникам до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу о том, будут ли они уволены.

Источник: Reuters со ссылкой на письмо компании, Bloomberg

Дословно: "Стремясь поставить Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы в пятницу".

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Детали: Twitter сообщил в электронном письме, что его офисы будут временно закрыты, а доступ ко всем бейджам будет приостановлен, чтобы "помочь обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и клиентов".

По данным Bloomberg, Маск планирует сократить около 3700 рабочих мест в Twitter.

Сейчас в Twitter работает около 7500 сотрудников.

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Что предшествовало: Новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать увольнение работников компании. Он сообщил потенциальным спонсорам своего приобретения Twitter, что планирует сократить почти 75% персонала Twitter, сократив численность до 2000.

Также Маск распустил совет директоров Twitter и укрепил контроль над компанией.

Напомним: 28 октября американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.