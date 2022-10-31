Маск распустил совет директоров Twitter – ВВС

Миллиардер Илон Маск распустил совет директоров Twitter и укрепил контроль над компанией.

Источник: ВВС со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Детали: В сообщении отметили, что 27 октября Маск стал единоличным директором Twitter.

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Среди девяти уволенных директоров – бывший глава правления Брет Тейлор и бывший исполнительный директор Параг Агравал.

Также есть информация, что Маск и его команда планируют провести серьезные сокращения в компании.

Напомним: Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно стал владельцем Twitter, заверил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что соцсеть будет придерживаться законодательства ЕС.