Маск распустил совет директоров Twitter – ВВС
Вторник, 1 ноября 2022, 00:36
Миллиардер Илон Маск распустил совет директоров Twitter и укрепил контроль над компанией.
Источник: ВВС со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Детали: В сообщении отметили, что 27 октября Маск стал единоличным директором Twitter.
Среди девяти уволенных директоров – бывший глава правления Брет Тейлор и бывший исполнительный директор Параг Агравал.
Также есть информация, что Маск и его команда планируют провести серьезные сокращения в компании.
Напомним: Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно стал владельцем Twitter, заверил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что соцсеть будет придерживаться законодательства ЕС.