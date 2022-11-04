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Маск сокращает расходы в Twitter на $1 млрд

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 06:34
Маск сокращает расходы в Twitter на $1 млрд
фото: getty images

Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск приказал сократить расходы сети на 1 млрд долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники и внутреннее сообщение Slack

Детали: Маск поручил команде Twitter экономить более 1 миллиарда долларов ежегодных расходов за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

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Компания стремится найти до 3 миллионов долларов экономии в день, говорится в сообщении Slack.

Как отмечает издание, такие резкие сокращения могут поставить веб-сайт и приложение Twitter под угрозу падения в моменты с высоким трафиком, такие как предстоящие промежуточные выборы в США.

Напомним: Компания Twitter должна сообщить сотрудникам до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу о том, будут ли они уволены.

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28 октября американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.

Темы: соцсетиМаск
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