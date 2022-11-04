Маск сокращает расходы в Twitter на $1 млрд
Миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск приказал сократить расходы сети на 1 млрд долларов.
Источник: Reuters со ссылкой на источники и внутреннее сообщение Slack
Детали: Маск поручил команде Twitter экономить более 1 миллиарда долларов ежегодных расходов за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.
Компания стремится найти до 3 миллионов долларов экономии в день, говорится в сообщении Slack.
Как отмечает издание, такие резкие сокращения могут поставить веб-сайт и приложение Twitter под угрозу падения в моменты с высоким трафиком, такие как предстоящие промежуточные выборы в США.
Напомним: Компания Twitter должна сообщить сотрудникам до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу о том, будут ли они уволены.
28 октября американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.