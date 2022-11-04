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Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Сватово-Кременной – Гайдай

Татьяна ЛозовенкоПятница, 4 ноября 2022, 11:15
Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Сватово-Кременной – Гайдай
Скрин с карты, трасса Сватово-Кременная

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины возле населенных пунктов Сватово и Кременная на Луганщине. 

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Россияне пытаются пробить нашу оборону у Сватово-Кременной. Луганская земля усыпана телами погибших оккупантов. Каждый раз при атаках россияне отправляют на "разведку", в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они погибают, и идут следующие, дальше еще и еще".

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Детали: По его словам, россияне не забирают тела своих погибших. Гайдай добавил, что обстрелы деоккупированных населенных пунктов продолжаются, поэтому возвращаться туда опасно. Кроме того, села и города не разминированы и "кишат" неразорванными снарядами. Эвакуация местных жителей продолжается.

Что этому предшествовало: 28 октября Гайдай сообщил, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ, но призвал дождаться информации от Генштаба.

Темы: Луганская областьВооруженные силывойна
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