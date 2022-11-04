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В Киеве стартовал опрос относительно возвращения улицам исторических названий

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 12:57
Фото pixabay.com

В мобильном приложении "Киев Цифровой" начался опрос относительно возвращения исторических названий городским объектам, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: Сейчас в перечень вошли 32 объекта – улицы, переулки, площади.

Чтобы высказать свое мнение в приложении, нужно:

  • выбирать раздел "Электронная демократия" ⟶ "Опрос",
  • просмотреть перечень вопросов и нажимать "Принять участие".
 
Фото КГГА

Опрос продлится до 13 ноября, а его результаты передадут на рассмотрение Киевсовета.

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Темы: Киевдерусификация
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