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Рада дерусифицировала 327 населенных пунктов

Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 12:08
Рада дерусифицировала 327 населенных пунктов
Фото: Getty Images

Народные депутаты приняли постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках декоммунизации и дерусификации.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк, один из авторов законодательной инициативы, нардеп Роман Лозинский в соцсетях

Прямая речь Железняка: "Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, который вчера голосовали изъяли 6 населенных пунктов".

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Детали: За соответствующее решение проголосовал 281 народный избранник.

Согласно постановлению, Переименовываются названия населенных пунктов, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия.

В частности, переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и тому подобное.

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Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой.

Например, это Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевка и тому подобное.

Также меняют названия города: Новомосковск (Днепропетровская обл.) - Самар; Першотравенск (Днепропетровская обл.) - Шахтерское; Первомайск (Луганская обл.) - Сокологорск; Молодогвардейск (Луганская обл.) - Атамановка; Северодонецк (Луганская обл. ) - Северодонецк; Червоноград (Львовская обл.) - Шептицкий; Дружба (Сумская обл.) - Хутор-Михайловский; Красноград (Харьковская обл.) - Берестин; Первомайский (Харьковская обл.) - Златополь; Ватутино (Черкасская обл.) - Багачево.

Напомним: 18 сентября Верховная Рада провалила голосование о дерусификации и переименовании более 300 населенных пунктов. После этого трибуну парламента заблокировали с требованием повторно через комитет вынести рассмотрение постановления в сессионный зал.

декоммунизациядерусификацияВерховная Рада
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