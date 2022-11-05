Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На юге ВСУ отработали 170 огневых задач по врагу – командование

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 02:10
На юге ВСУ отработали 170 огневых задач по врагу – командование
фото: Генштаб

На южных рубежах защиты Силы обороны выполнили около 170 огневых задач, уничтожив живую силу и технику врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "На Херсонщине оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех вероятных для использования плавсредств, критически ухудшая экологическую обстановку в регионе.

Реклама:

Более 50 взорванных ими судов сейчас стекают горючим прямо в водоемы, в том числе и ударяя по экосистеме.

Противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки, с использованием беспилотных аппаратов".

Детали: После обеда враг направил ударный беспилотный аппарат типа "Ланцет-3" по украинским позициям в Бериславском районе.

ВИДЕО ДНЯ

Березнеговатскую громаду Николаевщины вдоль линии фронта враг продолжает терроризировать атаками. В пятницу это были "Калибры" морского базирования.

Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел в море фрегат для пуска ракет. После выполнения задания он вновь вернулся на базу.

При этом обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В течение дня враг несколько раз атаковал позиции ВСУ штурмовой авиацией и ударным Ка-52.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 170 огневых задач.

Вражеское войско сократилось на 32 оккупанта, 4 зенитных и артиллерийских установки, 3 танка, 3 автомобиля, 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

В то же время в акватории Черного моря выполняют задачи 7 кораблей и катеров вражеского флота, которые маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.

Носителей крылатых ракет на дежурстве не зафиксировано.

"Но угроза применения ракет, в том числе с моря - остается. Угроза дроновых атак также вполне вероятна", - заключают в ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Вооруженные силы
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Силы обороны продвинулись на двух участках фронта – ISW
Тарнавский озвучил потери врага за сутки на Таврическом направлении
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: