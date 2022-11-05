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На юге ВСУ отработали 170 огневых задач по врагу – командование

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 ноября 2022, 03:10
фото: Генштаб

На южных рубежах защиты Силы обороны выполнили около 170 огневых задач, уничтожив живую силу и технику врага.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "На Херсонщине оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех вероятных для использования плавсредств, критически ухудшая экологическую обстановку в регионе.

Более 50 взорванных ими судов сейчас стекают горючим прямо в водоемы, в том числе и ударяя по экосистеме.

Противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки, с использованием беспилотных аппаратов".

Детали: После обеда враг направил ударный беспилотный аппарат типа "Ланцет-3" по украинским позициям в Бериславском районе.

Березнеговатскую громаду Николаевщины вдоль линии фронта враг продолжает терроризировать атаками. В пятницу это были "Калибры" морского базирования.

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Несмотря на отсутствие ракетоносителей на дежурстве, враг коварно вывел в море фрегат для пуска ракет. После выполнения задания он вновь вернулся на базу.

При этом обе запущенные ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В течение дня враг несколько раз атаковал позиции ВСУ штурмовой авиацией и ударным Ка-52.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 170 огневых задач.

Вражеское войско сократилось на 32 оккупанта, 4 зенитных и артиллерийских установки, 3 танка, 3 автомобиля, 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

В то же время в акватории Черного моря выполняют задачи 7 кораблей и катеров вражеского флота, которые маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма.

Носителей крылатых ракет на дежурстве не зафиксировано.

"Но угроза применения ракет, в том числе с моря - остается. Угроза дроновых атак также вполне вероятна", - заключают в ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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