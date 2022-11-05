Данилов - Симоньян: Наши Оксаны будут плевать на могилы ваших мужей со свернутыми шеями

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил российской пропаганде, что шею всем захватчикам, которые посягают на суверенную территорию Украины, свернут сами украинцы.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "Симоньян, читайте и слушайте внимательно, я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда без надежды на просветление в вашем обезумевшем котелке.

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Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужей, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли.

А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронками своих мужей и сыновей, "которым в 20 лет могилы роют".

И мы действительно споем песню, посвященную вам, русские твари:

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"Станеш ти про пекло Господа просити

Та не буде, враже, смерть твоя легкою

Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

И мы обязательно выпьем за нашу Победу и за вечный упокой уродливого российского образования, чтобы никогда эта вонючая российская земля не смела и посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей".

Детали: Данилов выразил уверенность, что Российскую Федерацию ждет разделение и разрушение. А относительно дня так называемого "народного единства" секретарь СНБО отметил: все, что будет объединять захватчиков, это черные целлофановые пакеты, в которых окажутся все, кто посягает на украинскую землю.

Что предшествовало: 4 ноября российская пропагандистка Маргарита Симоньян написала в соцсетях, что "наступит день, когда россияне снова приедут в гостеприимный, веселый, светлый Киев, а российские мужчины будут сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан".