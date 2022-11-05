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РФ не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Украине - Пентагон

"Европейская правда"Суббота, 5 ноября 2022, 17:44
РФ не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Украине - Пентагон
HIMARS, фото Getty Images

В Пентагоне утверждают, что России не удалось уничтожить ни одной из переданных Украине пусковых установок HIMARS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

"По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, который пожелал остаться неизвестным, чтобы дать откровенную оценку войне, Москва не смогла уничтожить ни одной из пусковых установок HIMARS на сегодняшний день", - говорится в сообщении.

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Всего США передали Украине 20 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые изъяли из своих запасов и которые изменили правила игры в плане способности Киева нацеливаться на российскую оборону.

Однако Украина все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для будущей борьбы, добавил чиновник. Расходы в этой войне высокие: Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов ежедневно, в то время как Россия - 20 000 в день.

Напомним, Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

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Всего с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности Украине и более 18,2 миллиарда долларов с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.

Темы: HIMARSСШАвойна
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