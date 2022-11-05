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ЗАЭС снова подключили к электросети: все 6 энергоблоков с питанием

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 21:17
ЗАЭС снова подключили к электросети: все 6 энергоблоков с питанием
ЗАЭС, фото Getty Images

На Запорожской атомной станции восстановили внешнее электроснабжение, которое она потеряла 3 ноября.

Источник: сайт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси

Детали: Обе внешние линии электропередачи ЗАЭС, линия 750 кВ и резервная линия 330 кВ, используемая для подачи электроэнергии из сети, были отремонтированы, и в пятницу днем началось повторное подключение.

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Примерно в 22:00 было восстановлено электроснабжение по линии 750 кВ всех шести энергоблоков ЗАЭС, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания, сказал Гросси, ссылаясь на информацию, полученную им от группы экспертов МАГАТЭ, присутствующих на станции.

Во время полномасштабной войны в Украине ЗАЭС уже несколько раз теряла внешнее электроснабжение, что вынуждало ее временно полагаться на дизельные генераторы.

"До сих пор мужественному персоналу Запорожской атомной электростанции всегда удавалось поддерживать безопасную работу шести энергоблоков. Но дальше так продолжаться не может. Я неоднократно призывал к срочному созданию вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной безопасности, чтобы предотвратить ядерную аварию. Мы не можем позволить себе терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно", - сказал Гросси.

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МАГАТЭ отмечает, что в последние недели он участвовал в переговорах на высоком уровне как с Украиной, так и с Россией с целью скорейшего согласования и внедрения такой зоны вокруг ЗАЭС.

Что предшествовало: Утром 3 ноября стало известно, что Запорожская АЭС полностью обесточена, из-за обстрелов оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. 

В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили в среду две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭЗапорожская областьоккупация
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