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В столице все под контролем, сейчас речь об эвакуации не идет – КГГА

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 15:06
Так выглядит Киев вечером после ударов россиян по энергообъектам Украины. Фото Назария Мазилюка, УП

По состоянию на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука

Прямая речь Ткачука: "Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи. Причин для разговоров об эвакуации пока нет".

Детали: Он пояснил, что власти города нарабатывают различные планы, учат людей реагировать и быть готовыми уже сейчас, чтобы избежать хаоса в будущем.

По словам Ткачука, в каждом районе Киева давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

Представитель КГГА подчеркнул, что сейчас важно избегать паники и дезинформации и призвал СМИ "не манипулировать информацией".

По словам Ткачука, система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

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Предыстория:

  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призвал киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.
  • Позже The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута.

Темы: Киевэлектроэнергиявойна
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