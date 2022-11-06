В столице все под контролем, сейчас речь об эвакуации не идет – КГГА

Так выглядит Киев вечером после ударов россиян по энергообъектам Украины. Фото Назария Мазилюка, УП

По состоянию на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука

Прямая речь Ткачука: "Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи. Причин для разговоров об эвакуации пока нет".

Детали: Он пояснил, что власти города нарабатывают различные планы, учат людей реагировать и быть готовыми уже сейчас, чтобы избежать хаоса в будущем.

По словам Ткачука, в каждом районе Киева давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

Представитель КГГА подчеркнул, что сейчас важно избегать паники и дезинформации и призвал СМИ "не манипулировать информацией".

По словам Ткачука, система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

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