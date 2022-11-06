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В столице все под контролем, сейчас речь об эвакуации не идет – КГГА

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 14:06
В столице все под контролем, сейчас речь об эвакуации не идет – КГГА
Так выглядит Киев вечером после ударов россиян по энергообъектам Украины. Фото Назария Мазилюка, УП

По состоянию на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука

Прямая речь Ткачука: "Система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи. Причин для разговоров об эвакуации пока нет".

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Детали: Он пояснил, что власти города нарабатывают различные планы, учат людей реагировать и быть готовыми уже сейчас, чтобы избежать хаоса в будущем.

По словам Ткачука, в каждом районе Киева давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций – от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры.

Представитель КГГА подчеркнул, что сейчас важно избегать паники и дезинформации и призвал СМИ "не манипулировать информацией".

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По словам Ткачука, система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Предыстория:

  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призвал киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.
  • Позже The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута.

Темы: Киевэлектроэнергиявойна
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