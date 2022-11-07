Вслед за Twitter: Meta начинает масштабные сокращения работников - СМИ
Понедельник, 7 ноября 2022, 01:17
Технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду.
Сообщается, что запланированные увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.
На сегодня, по данным компании, в Meta работает более 87 000 сотрудников.
Что предшествовало:
- В конце октября в Meta отчитались о четвертом подряд квартале падения прибыли, в результате чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.
- Компания Twitter сообщила сотрудникам до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу 4 ноября об увольнениях сотрудников.
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