Вслед за Twitter: Meta начинает масштабные сокращения работников - СМИ

Технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду.

Сообщается, что запланированные увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.

На сегодня, по данным компании, в Meta работает более 87 000 сотрудников.

Что предшествовало:

В конце октября в Meta отчитались о четвертом подряд квартале падения прибыли, в результате чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.

Компания Twitter сообщила сотрудникам до 9 утра по тихоокеанскому времени в пятницу 4 ноября об увольнениях сотрудников.