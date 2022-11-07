Вслед за Twitter: Meta начинает масштабные сокращения работников - СМИ

Технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду.

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Сообщается, что запланированные увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.

На сегодня, по данным компании, в Meta работает более 87 000 сотрудников.

Что предшествовало:

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