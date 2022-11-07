"Народные байрактары": опубликовано видео работы дронов по танкам России

Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.

Источник: Youtube-канал Сергея Притулы

Детали: По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковинька" и "Халепа".

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Обновлено в 23:57: Притула удалил видео из своих соцсетей.

Что этому предшествовало:

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