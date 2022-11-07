Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народные байрактары": опубликовано видео работы дронов по танкам России

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 19:37
Скрин с видео

Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.

Источник: Youtube-канал Сергея Притулы 

Детали: По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковинька" и "Халепа".

Обновлено в 23:57: Притула удалил видео из своих соцсетей.

Что этому предшествовало: 

  • Эти три беспилотника турецкий производитель Baykar Makina бесплатно передал Вооруженным силам Украины после сбора средств Благотворительного фонда Притулы, который длился три дня июня. Почти 3 миллиона человек сделали более 1,3 миллиона транзакций, собрав 600 млн гривен
  • "Народные байрактары" Притула назвал "Трясця", "Ковінька" и "Халепа".
  • Собранные 600 млн гривен потратили на покупку спутника для нужд ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: байрактарбеспилотникиСергей Притула
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский примет участие в саммите G20

Макрон: Говорить с РФ придется, когда и как – решит Киев

Трамп анонсировал "очень большое заявление"

ISW сообщил, от кого зависим Путин

"Антонов" уточнил информацию о строительстве второй "Мрии"

"Не исключаю других подобных решений": Зеленский объяснил "национализацию" пяти компаний

Все новости...
байрактар
"Байрактары" скоро смогут противостоять иранским дронам – гендиректор
Футболисты собирают на "Байрактар" Вооруженным силам
Зеленский дал орден директору компании "Байкар", производящей "Байрактары"
Последние новости
13:09
Путин может присоединиться к саммиту G20 виртуально – Reuters
13:07
Резников потроллил Небензю: "Мобилизуем 300 тысяч комаров"
13:00
Генсек НАТО совершит визит в Британию и посетит обучение украинских военных
12:56
Британия и США подготовили крупную газовую сделку - СМИ
12:55
видеоНа Одесское побережье вынесло якорную мину
12:42
Курс валют на 8 ноября: евро подорожало и пересекло знаковую отметку
12:35
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
12:33
На Франковщине реконструируют участок дороги, который поможет разгрузить трассу Киев-Чоп
12:30
В Киеве будут судить пятерых чиновников, причастных к взрыву газа в многоэтажке на Позняках
12:25
Нефть дешевеет на фоне опасений рецессии и новых вспышек COVID в Китае
Все новости...