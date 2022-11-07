Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Народные байрактары": опубликовано видео работы дронов по танкам России

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 18:37
Народные байрактары: опубликовано видео работы дронов по танкам России
Скрин с видео

Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.

Источник: Youtube-канал Сергея Притулы 

Детали: По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковинька" и "Халепа".

Реклама:

Обновлено в 23:57: Притула удалил видео из своих соцсетей.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Эти три беспилотника турецкий производитель Baykar Makina бесплатно передал Вооруженным силам Украины после сбора средств Благотворительного фонда Притулы, который длился три дня июня. Почти 3 миллиона человек сделали более 1,3 миллиона транзакций, собрав 600 млн гривен
  • "Народные байрактары" Притула назвал "Трясця", "Ковінька" и "Халепа".
  • Собранные 600 млн гривен потратили на покупку спутника для нужд ВСУ.

Темы: байрактарбеспилотникиСергей Притула
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
байрактар
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Турция выдала лицензии на производство в Украине дронов Bayraktar и Akinci
Компания Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: