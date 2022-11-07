"Народные байрактары": опубликовано видео работы дронов по танкам России

Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.

Источник: Youtube-канал Сергея Притулы

Детали: По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковинька" и "Халепа".

Обновлено в 23:57: Притула удалил видео из своих соцсетей.

Что этому предшествовало:

Эти три беспилотника турецкий производитель Baykar Makina бесплатно передал Вооруженным силам Украины после сбора средств Благотворительного фонда Притулы, который длился три дня июня. Почти 3 миллиона человек сделали более 1,3 миллиона транзакций, собрав 600 млн гривен.

"Народные байрактары" Притула назвал "Трясця", "Ковінька" и "Халепа".

Собранные 600 млн гривен потратили на покупку спутника для нужд ВСУ.