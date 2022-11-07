"Народные байрактары": опубликовано видео работы дронов по танкам России
Понедельник, 7 ноября 2022, 19:37
Турецкие ударные беспилотники "Байрактар", на которые летом собрали деньги украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.
Источник: Youtube-канал Сергея Притулы
Детали: По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковинька" и "Халепа".
Обновлено в 23:57: Притула удалил видео из своих соцсетей.
Что этому предшествовало:
- Эти три беспилотника турецкий производитель Baykar Makina бесплатно передал Вооруженным силам Украины после сбора средств Благотворительного фонда Притулы, который длился три дня июня. Почти 3 миллиона человек сделали более 1,3 миллиона транзакций, собрав 600 млн гривен.
- "Народные байрактары" Притула назвал "Трясця", "Ковінька" и "Халепа".
- Собранные 600 млн гривен потратили на покупку спутника для нужд ВСУ.
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