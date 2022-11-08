Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но скорее всего в онлайн-формате.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

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Прямая речь: "В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу".

Детали: При этом Никифоров уточнил, что Зеленский точно будет участвовать в саммите, но скорее всего это будет онлайн-формат.

Напомним:

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