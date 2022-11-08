Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но скорее всего в онлайн-формате.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

Прямая речь: "В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу".

Детали: При этом Никифоров уточнил, что Зеленский точно будет участвовать в саммите, но скорее всего это будет онлайн-формат.

Напомним:

Президент Индонезии Джоко Видодо склонен считать, что президент России Владимир Путин в конце концов не приедет на саммит лидеров G20 на Бали, который состоится на следующей неделе и на который пригласили также президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо и обсудил подготовку к саммиту "Группы 20" (G20) на острове Бали.

По словам Зеленского, Украина откажется от участия в саммите G-20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.