Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский примет участие в саммите G20

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 12:19
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но скорее всего в онлайн-формате.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному"

Детали: По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

Прямая речь: "В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу".

Детали: При этом Никифоров уточнил, что Зеленский точно будет участвовать в саммите, но скорее всего это будет онлайн-формат.

Напомним:

  • Президент Индонезии Джоко Видодо склонен считать, что президент России Владимир Путин в конце концов не приедет на саммит лидеров G20 на Бали, который состоится на следующей неделе и на который пригласили также президента Украины Владимира Зеленского.
  • Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо и обсудил подготовку к саммиту "Группы 20" (G20) на острове Бали.
  • По словам Зеленского, Украина откажется от участия в саммите G-20, который пройдет 15-16 ноября в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Иран хочет показать углубление сотрудничества с Москвой – ISW

Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский

Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов

фото, видеоШон Пенн оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов

видеоШойгу приехал в Украину и "проинспектировал" Суровикина

Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию - законопроект
Путин может присоединиться к саммиту G20 виртуально – Reuters
Зеленский наградил госнаградами еще почти 400 военных
Последние новости
05:52
Командование: ПВО уничтожила вражескую ракету над Черным морем
04:55
Иран хочет показать углубление сотрудничества с Москвой – ISW
04:02
Meta начнет массовые сокращения в среду утром – СМИ
03:37
США и союзники хотят помочь Украине справиться с блэкаутами – Пентагон
02:45
ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК "Юг"
01:52
Состояние Маска упало ниже $200 млрд
01:26
Член правительства Британии ушел в отставку после обвинений в травле коллег
00:52
Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле
00:24
Россияне днем и вечером били по Никополю из "Урагана" – Вилкул
23:44
Генассамблея ООН на следующей неделе рассмотрит вопрос компенсации Украине ущерба от войны
Все новости...