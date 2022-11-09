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Песков съездил в оккупированный Луганск, где потренировал пропагандистов

Александр ШумилинСреда, 9 ноября 2022, 09:56
Песков съездил в оккупированный Луганск, где потренировал пропагандистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск, где встречался с "местными журналистами и чиновниками".

Источник: заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь: "Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову. - ред.). Он только сегодня (в ночь на 9 ноября - ред.) вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик".

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Предыстория:

  • В понедельник Минобороны РФ сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал командный пункт войск РФ" в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина.

Темы: ЛуганскРосcиявойна
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