Песков съездил в оккупированный Луганск, где потренировал пропагандистов
Среда, 9 ноября 2022, 09:56
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск, где встречался с "местными журналистами и чиновниками".
Источник: заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, которого цитирует пропагандистское агентство "РИА Новости"
Прямая речь: "Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову. - ред.). Он только сегодня (в ночь на 9 ноября - ред.) вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик".
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Предыстория:
- В понедельник Минобороны РФ сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал командный пункт войск РФ" в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина.