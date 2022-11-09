Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники
Иностранные партнеры не уговаривают украинскую власть к переговорам с Россией.
Источник: высокопоставленные собеседники УП, приближенные к Банковой, и в дипломатических кругах
Прямая речь источника в действующей власти: "Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить".
Детали: Кроме того, собеседники УП в дипломатических кругах отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с Россией.
"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", - пояснил УП собеседник, вовлеченный в международные переговоры.
По данным УП, по состоянию на сейчас, не происходит никаких подготовительных работ относительно возможных переговоров с РФ.
Напомним:
- Американские СМИ пишут, что подталкивания администрации президента США Джо Байдена привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.
- 8 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.
- Украинская сторона считает, что Россия манипулирует своими заявлениями о переговорах с Украиной.
- Президент России Владимир Путин 31 октября пожалел, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.