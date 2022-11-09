Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники

Иностранные партнеры не уговаривают украинскую власть к переговорам с Россией.

Источник: высокопоставленные собеседники УП, приближенные к Банковой, и в дипломатических кругах

Прямая речь источника в действующей власти: "Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить".

Детали: Кроме того, собеседники УП в дипломатических кругах отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с Россией.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", - пояснил УП собеседник, вовлеченный в международные переговоры.

По данным УП, по состоянию на сейчас, не происходит никаких подготовительных работ относительно возможных переговоров с РФ.

Напомним:

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