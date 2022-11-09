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Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники

Роман Кравец, Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 11:00
Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники
КОЛАЖ УП

Иностранные партнеры не уговаривают украинскую власть к переговорам с Россией.

Источник: высокопоставленные собеседники УП, приближенные к Банковой, и в дипломатических кругах

Прямая речь источника в действующей власти: "Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не так категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить".

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Детали: Кроме того, собеседники УП в дипломатических кругах отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с Россией.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", - пояснил УП собеседник, вовлеченный в международные переговоры.

По данным УП, по состоянию на сейчас, не происходит никаких подготовительных работ относительно возможных переговоров с РФ.

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Напомним: 

  • Американские СМИ пишут, что подталкивания администрации президента США Джо Байдена привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.
  • 8 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.
  • Украинская сторона считает, что Россия манипулирует своими заявлениями о переговорах с Украиной.
  • Президент России Владимир Путин 31 октября пожалел, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

Темы: переговорыРосcияУкраинавойна
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