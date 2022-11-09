Еврокомиссия официально предложила дать Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году

Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с 2023 года.

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"Эта стабильная, регулярная и предсказуемая финансовая помощь - в среднем 1,5 млрд евро в месяц - поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые украинская власть и Международный валютный фонд оценивают в 3-4 млрд евро в месяц", - заявили в Еврокомиссии.

Поддержка, предложенная ЕС, должна быть дополнена аналогичными усилиями других крупных доноров для того, чтобы покрыть все потребности Украины в финансировании на 2023 год.

Как отмечается, благодаря этим средствам Украина сможет продолжать выплачивать заработные платы и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев. Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру, разрушенную Россией.

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Поддержка должна сопровождаться реформами, направленными на дальнейшее укрепление верховенства права, надлежащего управления, борьбу с мошенничеством и коррупцией в Украине.

"Таким образом, принимая во внимание развитие ситуации на местах, финансовая поддержка будет обусловлена политическими условиями, направленными на укрепление украинских институтов и подготовку почвы для успешной реконструкции, а также на поддержку Украины на ее европейском пути", - заявили в Еврокомиссии.

Инструмент "Макрофинансовая помощь+" (MFA+) предлагает высокую гибкость и очень благоприятные условия для Украины, учитывая текущую ситуацию в стране и обеспечивая быстрые действия для поддержки украинского народа.

Средства будут предоставлены в виде очень льготных кредитов, которые будут погашаться в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года. В знак солидарности ЕС также предлагает покрыть расходы Украины на уплату процентных ставок путем дополнительных целевых платежей государств-членов в бюджет ЕС. Государства-члены ЕС и третьи страны также смогут добавить средства к этому инструменту, которые будут использоваться как гранты, если они этого захотят. Средства затем будут направляться через бюджет ЕС, что позволит Украине получать поддержку на скоординированной основе.

Для обеспечения беспрепятственного внедрения пакета Еврокомиссия выдвигает три законодательных предложения. Перед вступлением в силу они должны быть одобрены Европейским парламентом и государствами-членами ЕС в Совете ЕС.

Как сообщалось, Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимых изменений для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году.