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В России внезапно заявили, что готовы к переговорам "с учетом реалий на текущий момент"

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 15:51
ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости

Прямая речь: "Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Напомним: 

  • Американские СМИ пишут, что подталкивания администрации президента США Джо Байдена привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.
  • 8 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.
  • Украинская сторона считает, что Россия манипулирует своими заявлениями о переговорах с Украиной.
  • Президент России Владимир Путин 31 октября пожалел, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

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Темы: переговорыРосcияУкраинавойна
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