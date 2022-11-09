В России внезапно заявили, что готовы к переговорам "с учетом реалий на текущий момент"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Напомним:

Американские СМИ пишут, что подталкивания администрации президента США Джо Байдена привели к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина.

8 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

Украинская сторона считает, что Россия манипулирует своими заявлениями о переговорах с Украиной.

Президент России Владимир Путин 31 октября пожалел, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.