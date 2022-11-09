В России внезапно заявили, что готовы к переговорам "с учетом реалий на текущий момент"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

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Напомним: