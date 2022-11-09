В Харькове демонтировали бюст Пушкина

Бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".

Источник: Харьковский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Его дальнейшая судьба – будет ли он храниться в музее, или ему найдется другое место в культурном и историческом пространстве Харькова – будут решать харьковчане после Победы Украины".

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Детали: Горсовет показал кадры демонтажа бюста и добавил, что этот памятник, а, возможно, и другие, должны быть сохранены, но этот вопрос будут решать жители уже в мирное время.

Погруддя Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на відповідальне зберігання. Відео Харківської міськради pic.twitter.com/ByEB05a1BA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 9, 2022

Для справки: Памятник Пушкину установили в Харькове в 1904 году, власти Российской империи внесли его в реестр памятников национального значения. Буквально через несколько месяцев после установки основатель украинского национализма Николай Михновский попытался его взорвать.

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