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В Харькове демонтировали бюст Пушкина

Ирина БалачукСреда, 9 ноября 2022, 15:55
Скриншот из видео Харьковского городского совета

Бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".

Источник: Харьковский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Его дальнейшая судьба – будет ли он храниться в музее, или ему найдется другое место в культурном и историческом пространстве Харькова – будут решать харьковчане после Победы Украины".  

Детали: Горсовет показал кадры демонтажа бюста и добавил, что этот памятник, а, возможно, и другие, должны быть сохранены, но этот вопрос будут решать жители уже в мирное время.

Для справки: Памятник Пушкину установили в Харькове в 1904 году, власти Российской империи внесли его в реестр памятников национального значения. Буквально через несколько месяцев после установки основатель украинского национализма Николай Михновский попытался его взорвать. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Памятник Пушкину в Харькове неоднократно обливали красной краской, последний раз это произошло 6 ноября.
  • После этого по рекомендации Института национальной памяти памятник Пушкину обложили защитными мешками.

Темы: Харьковдерусификациякультура
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