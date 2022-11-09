МИД Украины о предложениях переговоров из Москвы: Дымовая завеса

Украина считает очередные попытки России пригласить ее к переговорам о завершении войны "дымовой завесой" для того, чтобы выиграть время и попытаться изменить ситуацию в свою пользу.

Об этом в своем комментарии заявил спикер МИД Олег Николенко после заявления пресс-секретаря МИД РФ, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что пока в заявлениях из России совсем не говорится о выводе войск с территории Украины, а звучат только общие фразы о том, что Москва "открыта к переговорам".

Реклама:

"Заявление МИД России - очередная дымовая завеса. Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос нехватки вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами начать новые волны агрессии. Мы это уже проходили в 2014-2015 годах", - отметил Олег Николенко.

Он отметил, что все то, что продолжает делать Россия, никак не свидетельствует о ее заинтересованности в мирных переговорах.

"Напомню, что Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала или пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, или очередные акты геноцида украинцев", - добавил представитель МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, днем 9 ноября в МИД РФ заявили, что Россия готова к переговорам с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".