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ВСУ освободили еще два села на Херсонщине – источники

Ольга Кириленко, Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 21:31

Украинские защитники освободили села Правдино и Калиновское в Херсонской области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в разведке подразделений ВСУ, работающих на юге

Детали: Источники УП подтвердили, что бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Правдино. Россияне покинули его в ночь с 8 на 9 ноября. До этого там шли тяжелые бои.

Калиновское ВСУ освободили в среду днем.

Официально информации о новых освобожденных населенных пунктах еще нет, однако видео с украинскими военными из Правдиного и Калиновского публикуют украинские Telegram-каналы.

В Калиновском уже подняли украинский флаг.

Этому предшествовало: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. Однако в Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

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Темы: Херсонская областьконтрнаступлениевойнадеоккупация
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