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Зеленский об отступлении россиян из Херсона: Никто ниоткуда просто так не уходит

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 22:51
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к украинцам 9 ноября

Прямая речь: "Сейчас в Донецкой области наибольшее противостояние… Стоим, ничего не сдаем… Юг – понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом.

В информационном пространстве сегодня очень много радости – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.

Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. Будь то на юге, будь то на востоке, будь то где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно.

Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это отвоевываем".

Детали: Президент подчеркнул, что каждый шаг по деоккупации вызывает сопротивление врага, а это приводит к потере жизней украинских бойцов, поэтому ВСУ движутся "очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска" для освобождения всей украинской земли с наименьшими потерями.

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"Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов. Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем", – подчеркнул президент.

По его словам, об этом говорилось утром на Ставке верховного главнокомандующего.

Напомним: Днем 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

Читайте также: Бои за юг. Как Россия отступает из Херсона, почему это стало возможно и сколько продлится

Темы: ЗеленскийХерсонДонецкая областьвойна
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