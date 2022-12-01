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Рада забрала мандат у Левочкиной

Четверг, 1 декабря 2022, 15:29
Рада забрала мандат у Левочкиной
ЮЛИЯ ЛЕВОЧКИНА, фото: Wikipedia

Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии Левочкиной.

Источник: нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" в Telegram

Прямая речь Железняка: "Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от экс-ОПЗЖ Левочкиной Ю.В."

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Детали: За соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.

Предистория:

  • Накануне Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".
  • В 2019 году Левочкина была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 21 в списке. 
  • По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно аналитике Движения ЧЕСНО, Левочкина ни разу не выступала в ВР 9, как и ее брат Сергей Левочкин.
  • В мае 2022 года украинский номер Юлии Левочкиной находился в сети в роуминге во Франции. Но она не ответила на звонки журналистов "Схем". Прочитав сообщение в мессенджере, проигнорировала и его.
  • В сентябре кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и окончательно запретил ее деятельность.

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Темы: Верховная РадаОПЗЖ
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