Рада забрала мандат у Левочкиной
Четверг, 1 декабря 2022, 16:29
Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлии Левочкиной.
Источник: нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" в Telegram
Прямая речь Железняка: "Парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от экс-ОПЗЖ Левочкиной Ю.В."
Детали: За соответствующее решение проголосовали 285 народных избранников.
Предистория:
- Накануне Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".
- В 2019 году Левочкина была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 21 в списке.
- По состоянию на сентябрь 2021 года, согласно аналитике Движения ЧЕСНО, Левочкина ни разу не выступала в ВР 9, как и ее брат Сергей Левочкин.
- В мае 2022 года украинский номер Юлии Левочкиной находился в сети в роуминге во Франции. Но она не ответила на звонки журналистов "Схем". Прочитав сообщение в мессенджере, проигнорировала и его.
- В сентябре кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и окончательно запретил ее деятельность.